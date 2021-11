Moratti: «Napoli e Milan vanno veloci. I rossoneri ormai...».

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha parlato ad Il Mattino, tra le altre cose, anche di Napoli e di Milan: ecco le sue parole

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha parlato ad Il Mattino, tra le altre cose, anche di Napoli e di Milan: ecco le sue parole

«Vanno veloci. Ma che siano lassù proprio loro due non mi stupisce. Il Napoli ha una struttura forte, il Milan ogni anno ci sorprende ma credo che alla fine dobbiamo smettere di sorprenderci. Per questo, l’Inter non può perdere terreno nello scontro diretto di domenica prossima, non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto: sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo».