Morata Milan: il mosaico per il sì definitivo si compone, quando può arrivare l’ESORDIO in rossonero

Salvo sorprese Alvaro Morata sarà il nuovo numero 9 del Milan. Spunta la data del possibile esordio in rossonero

Affare fatto. Una volta sistemati gli aspetti burocratici il Milan comunicherà in via formale all’Atletico Madrid l’attivazione della clausola risolutoria da 13 milioni di euro per Morata. Poi verranno fissate le visite mediche e dopo le ferie lo spagnolo si aggregherà alla sua nuova squadra:

secondo quanto riportato da Tuttosport la prima uscita di Morata con la maglia del Milan potrebbe avvenire nel trofeo Berlusconi del 13 agosto, a quattro giorni dall’esordio in campionato contro il Torino.