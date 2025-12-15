Morata salterà il Milan? Infortunio grave per l’attaccante spagnolo del Como. Segui le utilissime sui rossoneri

Brutte notizie dal ritiro del Como 1907 riguardo le condizioni fisiche di Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo attualmente in prestito dal Milan. A seguito degli esami clinici e strumentali effettuati dopo l’infortunio subito nell’ultima partita di campionato, il club ha comunicato l’entità del problema: una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Questo infortunio serio mette in forte dubbio la disponibilità del giocatore per le prossime cruciali sfide e ha immediate ripercussioni sui piani di rientro al Diavolo.

Diagnosi Pesante: Lesione Muscolare di Alto Grado

Il comunicato del Como è stato molto specifico, evidenziando una lesione che richiede un percorso riabilitativo lungo e attento. Morata ha già iniziato il trattamento fisioterapico previsto dal protocollo societario. La gravità della lesione implica che i tempi di recupero non sono brevi e saranno valutati con cautela “nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta”.

Una lesione di alto grado dell’adduttore, che è un muscolo chiave per il movimento e la stabilità della coscia, spesso richiede un periodo di stop che si protrae per almeno un paio di mesi.

Morata Salterà il Milan: Ritorno in Rossonero a Rischio

La prima e più immediata conseguenza di questo infortunio è l’assenza di Morata nella partita in cui l’attaccante era più atteso: lo scontro tra il Como e il Milan, in programma il 15 gennaio 2026.

Ma la lesione potrebbe avere ripercussioni ben più vaste. L’attaccante spagnolo, il cui prestito ai lariani scade alla fine della stagione, rischia di compromettere anche il suo rientro in rossonero, previsto per febbraio. Le ambizioni del Milan, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sono sempre legate alla disponibilità di giocatori di alto livello. Se il recupero dovesse procedere lentamente, il Diavolo potrebbe non contare subito su di lui.

La situazione infortuni di Morata sarà seguita attentamente anche da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri ed ex dirigente della Lazio, che dovrà valutare come l’assenza prolungata del giocatore influenzerà le strategie di mercato per il reparto offensivo del Milan nel prossimo futuro.