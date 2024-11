Monza Milan, Leao entra in campo: ovazione dei tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Fonseca

Pochi minuti si è registrato un episodio chiave per il match tra il Monza e il Milan. Al 61 minuto di gioco, Paulo Fonseca, tra l’ovazione della gente ha sostituito Okafor per Rafael Leao. Di seguito le parole dell’allenatore portoghese a Sky riguardo alla scelta di mandarlo in panchina.

PANCHINA LEAO – «Io devo pensare non solo a questa partita, abbiamo poi una partita importante contro il Real e devo gestire la squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Oggi penso che questa sia la squadra giusta per giocare contro il Monza, pensando anche alla partita contro il Real Madrid».