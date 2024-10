Monza Milan, Fonseca potrebbe riabbracciare lui in vista di sabato. Le ultimissime

Monza Milan, Paulo Fonseca potrebbe riabbracciare Tammy Abraham in vista del posticipo di sabato sera. Le ultimissime

Il Milan si è allenato in vista della trasferta contro il Monza di sabato sera alle 20.45 all’U-Power Stadium. Dopo la sconfitta contro il Napoli, rossoneri alla ricerca dei tre punti.

Come appreso dalla nostra redazione nell’allenamento odierno Tammy Abraham ha lavorato parzialmente con il gruppo. C’è qualche speranza, dunque, per una sua convocazione: l’inglese si era fermato per un problema alla spalla destra.