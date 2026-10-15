Montolivo e i dubbi sul Milan: «Mi dà impressione di non avere ancora una vera identità»

Il tecnico portoghese cambia radicalmente i rossoneri lanciando Tomori e Camarda dal primo minuto: ecco le parole di Montolivo

Tanti cambi per Ruben Amorim rispetto alla gara di Serie A di domenica, ben 8: in Europa League contro il Salisburgo l’allenatore portoghese sceglie di schierare una formazione inedita. Ci sono due esordi dal primo minuto in questa stagione: Fikayo Tomori e Francesco Camarda. Una scelta forte che testimonia la volontà del tecnico di gestire al meglio le forze della rosa, ma che allo stesso tempo accende il dibattito sulla stabilità e sull’ossatura della squadra in questo momento della stagione.

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Sulle frequenze di Sky Sport, l’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo si è espresso direttamente in merito alle prime battute dell’avventura dell’allenatore lusitano sulla panchina milanista, analizzando la gestione e il momento tattico dei rossoneri.

L’analisi di Montolivo sulle scelte del tecnico rossonero

Tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista

«Mi dà impressione di non avere ancora una vera identità, e né che ci sia una visione di quello che deve diventare il Milan. Arrivano troppo spesso cambi al 45esimo per raddrizzare la partita. È anche vero che è appena arrivato e bisogna dargli tempo, ma nel calcio di tempo ce n’è poco». Salisburgo Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Le parole dell’ex centrocampista mettono in luce le difficoltà fisiologiche di un cambio di guida tecnica a stagione in corso. La necessità di trovare rapidamente un’identità precisa si scontra con il calendario fitto e con l’esigenza di far ruotare la rosa, ma il tempo a disposizione per consolidare le idee resta inevitabilmente limitato.