Montolivo sul Milan: «Vedo il bicchiere mezzo pieno». Le parole del centrocampista rossonero

L’ex centrocampista del Milan Montolivo ha analizzato a SkySport l’attuale stagione dei rossoneri.

PAROLE – «Io per quanto riguarda il Milan vedo il bicchiere mezzo pieno, gli ultimi risultati non sono all’altezza ma la squadra sta facendo un bel percorso. In Champions ha raccolto meno di quanto meritato e in campionato c’è tempo. Non dimentichiamoci che Pioli ha dovuto rimodellare la squadra dopo il mercato, diamogli tempo».