Montella, l’ex Milan torna clamorosamente in Italia? Ipotesi incredibile

Montella, l’ex Milan può tornare clamorosamente in Serie A: contatti con la Roma come post Juric. Tutti i dettagli

Importante indiscrezione sul futuro di Vincenzo Montella, attuale CT della Turchia ed ex Milan.

Spunta un nuovo, vecchio, per la panchina della Roma. Secondo quanto riporta Leggo infatti, sarebbero in rialzo le quotazioni di Vincenzo Montella. L’ex attaccante dell’ultimo scudetto, ora c.t. della Turchia, avrebbe ricevuto un sondaggio da alcuni intermediari inglesi per conto dei Friedkin. Montella, che guadagna al momento 5 milioni di euro, sarebbe felice di tornare sulla panchina dove è già stato nel finale della stagione 2010/2011.