Mondiali Qatar 2022: le precisazioni degli organizzatori

Gli organizzatori dei Mondiali in Qatar 2022 hanno voluto fare delle precisazioni riguardo a una locandina uscita in questi giorni

Gli organizzatori dei Mondiali in Qatar 2022 che avranno il via il prossimo 20 novembre e si concluderanno il 18 dicembre 2022 hanno pubblicato un comunicato. Una precisazione dovuta poiché da qualche giorno circola una locandina che illustrerebbe una serie di regole associate ai Mondiali di calcio 2022, che prevederebbero il divieto al consumo di alcol, il divieto all’omosessualità o quello a tenere la musica alta o ad avere un appuntamento. Gli organizzatori del torneo hanno tenuto a specificare che:

«La locandina “Qatar welcomes you!” che circola sui social media non proviene da una fonte ufficiale e contiene informazioni di fatto errate. Esortiamo vivamente i fan e i visitatori a fare affidamento esclusivamente sulla fonte ufficiale degli organizzatori del torneo per i consigli di viaggio per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 di quest’anno. Il Supreme Committee for Delivery & Legacy, gli organizzatori della Coppa del Mondo FIFA 2022 e la FIFA pubblicheranno a breve un’ampia guida che contesta molte delle informazioni che circolano. Gli organizzatori del torneo sono stati chiari sin dall’inizio che tutti sono invitati a visitare il Qatar e godersi la Coppa del Mondo FIFA 2022. Il Qatar è sempre stato una nazione aperta, tollerante e accogliente. I fan e i visitatori internazionali durante la Coppa del Mondo FIFA potranno vivere questa esperienza in prima

persona».