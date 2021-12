Mondiale ogni due anni, la FIFA: «Consentirebbe una ripresa nel calcio»

Il comunicato della FIFA in merito alla possibilità di istituire un Mondiale a cadenza biennale: si spinge verso questa direzione

La FIFA continua a spingere per un Mondiale biennale. Il comunicato.

COMUNICATO – «Due studi di fattibilità indipendenti hanno previsto che ci sarebbe una forte ripresa della situazione economica del calcio per le 211 federazioni affiliate (MA) della FIFA se i Mondiali FIFA femminili e maschili passassero a un formato biennale. I risultati, di Nielsen e OpenEconomics, sono stati presentati durante il FIFA Global Summit, che si è svolto come un incontro online a cui hanno partecipato 207 su 210 MA ammissibili. Il vertice è stato organizzato come l’ultimo passo nel futuro del processo di consultazione del calcio poiché i calendari delle partite internazionali per il calcio femminile e maschile scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024.»