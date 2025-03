Moncada Milan, l’indiscrezione sull’attuale DT rossonero è da non credere! Futuro già definito, cosa succede a giugno

Condividi via email

Moncada Milan, clamorosa indiscrezione sull’attuale DT rossonero: scadenza fissata a giugno del 2026, permanenza certa

Importante aggiornamento fornito da Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X per quanto riguarda il futuro di Moncada, attuale Direttore Tecnico del Milan.

Nonostante le indiscrezioni degli ultimi mesi, che vedevano il dirigente in scadenza con il club di via Aldo Rosso il prossimo 30 giugno, l’ex Monaco ha un contratto in essere con il Milan fino al 30 giugno del 2026. La permanenza dunque è praticamente certa.