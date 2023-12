Moncada elogia Chukwueze dopo il gol: e poi sul futuro… Tutte le parole del capo-scout del Milan

Moncada ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria dei rossoneri contro il Newcastle analizzando il profilo di Chukwueze andato in rete nell’ultimo match.

CHUKWUEZE – «Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi»

LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI MONCADA