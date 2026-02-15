Modric Milan, Stefano Agresti lo esalta: «Semplicemente un fuoriclasse». Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria sofferta ma fondamentale ottenuta contro il Pisa ha riacceso l’entusiasmo in casa rossonera. In un editoriale pubblicato sulle pagine della Gazzetta dello Sport (fonte originale), il giornalista Stefano Agresti ha analizzato lo stato di forma del Diavolo, sottolineando come la squadra stia finalmente trovando una propria identità precisa sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

La mano di Allegri sulla vittoria contro il Pisa

Il successo per 2-1 ottenuto ieri sera non è stato solo frutto del talento individuale, ma della solidità tattica impressa da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese plurititolato, tornato sulla panchina rossonera per riportare pragmatismo e concretezza. Secondo Agresti, i rossoneri hanno dimostrato una maturità nuova, sapendo soffrire nei momenti di pressione e colpire con precisione chirurgica.

PAROLE – «Il Milan di Allegri non è forte come l’Inter, né è altrettanto completo. Ha meno alternative di qualità e ha anche qualche acciacco abbastanza fastidioso perché tocca alcuni dei suoi calciatori migliori: Pulisic e Leao non sono stati quasi mai al massimo e certamente non lo sono ormai da settimane, tanto che Max deve arrangiarsi con Nkunku prima punta e Loftus-Cheek alle sue spalle, oppure ricorrere al gigante Füllkrug (che si è inserito in fretta ma ieri si è divorato un rigore). In conseguenza di tutto questo, il Milan non dà quasi mai il senso di superiorità schiacciante che invece trasmette quasi sempre l’Inter. Lo ha fatto a Bologna, è vero, ma già a Pisa ha sofferto più del necessario, non ha chiuso una partita che aveva in mano e alla fine si è tirato fuori dai problemi solo grazie a quel fenomeno di Modric. Eppure il Milan è ancora vicino – abbastanza vicino – all’Inter: cinque punti non sono pochi ma nemmeno troppi. E consentono di dire che no, lo scudetto non è (ancora) nerazzurro.

E allora il Milan, con le unghie e con i denti, tiene aperta la lotta per lo scudetto. Perché se vai in campo una volta la settimana – solo stavolta sarà impegnato mercoledì con il Como – puoi provare a giocartela anche con un organico meno ampio e una squadra meno forte. Soprattutto se arrivano segnali così incoraggianti da ragazzini e campioni: Athekame cresce a ogni partita e a Pisa ha messo sulla testa di Loftus-Cheek la palla del vantaggio, Modric è semplicemente un fuoriclasse. Uno che non solo ha i colpi di genio, ma li tira fuori quando all’85’ non riesci a segnare il gol della vittoria»