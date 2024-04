MN24 – Pranzo Uefa Roma Milan: Furlani rappresenterà il club rossonero

È il giorno di Roma Milan. In attesa del match oggi si terrà il tradizionale pranzo Uefa tra dirigenze. Furlani rappresenterà i rossoneri

L’attesa per Roma Milan sta per finire. In vista del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023-24, tra poco più di un’ora si terrà il tradizionale pranzo Uefa tra dirigenze e una delegazione della UEFA.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 a rappresentare il club rossonero dovrebbe esserci il solo Giorgio Furlani, amministrato delegato del Milan.