MN24 – Pioli su Kalulu: «Da centrale mi è piaciuto molto. Sarà una risorsa»

Stefano Pioli ha parlato di Pierre Kalulu e della prestazione convincente del francese contro lo Sparta Praga giovedì

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha risposto alla domanda di Milan News 24 su Pierre Kalulu autore di una buona prestazione giovedì in Europa League:

«L’avevo provato in quel ruolo, lui mi aveva detto di averci già giocato e di trovarsi bene come centrale. Ha fatto una buonissime prestazioni in allenamento. Giovedì ha giocato con professionalità e aggressività e mi è piaciuto molto. E’ un importante innesto in più per il nostro reparto difensivo».