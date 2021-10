MN24 – Pioli, consegnato il premio intitolato a Davide Astori

Stefano Pioli ha ricevuto ad Arzachena il premio “Davide Astori”, organizzato ed assegnato dall’USSI Sardegna

Stefano Pioli riceve un importante riconoscimento. Al tecnico del Milan è stato consegnato oggi ad Arzachena il premio intitolato a Davide Astori, assegnato dall’USSI Sardegna.

Un premio anche simbolico per l’allenatore, che ha avuto in rosa il difensore tragicamente scomparso nel 2018 alla Fiorentina e che non ha mai nascosto il profondo legame che li univa.