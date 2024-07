MN24 – Numero maglia Kalulu Milan, CAMBIAMENTO a sorpresa per il difensore! Ecco quale sarà – FOTO

MN24 – Numero maglia Kalulu Milan, CAMBIAMENTO a sorpresa per il difensore! Ecco quale ci sarà sulla nuova divisa – FOTO

(Dal nostro inviato Daniele Grassini) – C’è anche Pierre Kalulu all’evento per l’inaugurazione del nuovo Milan Store in Via Dante a Milano, dal quale arriva uno scoop su quello che sarà il suo nuovo numero di maglia per la prossima stagione col Milan.

Il francese, che finora aveva indossato la maglia numero 20 fin dal momento del suo arrivo in rossonero nel 2020-21 dal Lione, dalla stagione 2024-25 passerà alla divisa numero 5. Questa la foto in esclusiva con l’autografo del calciatore.