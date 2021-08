MN24 – Milan femminile: questa sera l’Hoffeneim, Codina possibile titolare

Questa sera il Milan femminile affronterà l’Hoffeneim nel match valido per la finale del gruppo 1 (fase preliminare di UWCL). Ganz opta…

Questa sera il Milan femminile sfiderà l’Hoffeneim nel match valido per la finale gruppo 1 (fase preliminare di Uefa Women Champions League).

Buone notizie per Maurizio Ganz che recupera al 100% Laia Codina per la difesa e stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, questa sera la spagnola giocherà titolare al fianco di Fusetti e Agard nel 3-4-2-1. Confermato il centrocampo con Adami e Jane e l’attacco (Boquete, Thomas e Giacinti), con Grimshaw e Longo pronte a subentrare a gara in corso.