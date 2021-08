Milan femminile: domani l’Hoffeneim, formazioni e dettagli

Domani il Milan femminile sfiderà l’Hoffeneim nel match valido per il secondo turno di Uefa Women Champions League

Dopo la bella vittoria contro lo Zurigo, grazie ad una super Valentina Giacinti (doppietta), il Milan femminile affronterà l’Hoffeneim nel match valido per la finale del gruppo 1. Chi vince accederà al turno successivo.

Ganz dovrebbe riconfermare la stessa formazione vista contro le svizzere, ma spera di recuperare al 100% Codina per il reparto arretrato. In difesa dunque ballottaggio con Arnadottir, autrice di un’ottima prestazione martedì.

Il Diavolo sa che la partita di domani non sarà sulla carta semplice, visto che le tedesche lo scorso anno sono giunte al terzo posto dietro soltanto al Bayern Monaco e al Wolfsburg, ma il match contro il Valur ha evidenziato alcuni limiti della formazione allenata da Ehrmann: squadra fisica ma tecnicamente e tatticamente non così perfetta. Fondamentale per il team di Ganz far girare molto velocemente la palla, appoggiandosi alle doti balistiche di Jane e Boquete e pungere sfruttando le corsie con la velocità di Bergamaschi e Andersen.

Milan femminile (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Adami, Andersen; Boquete, Thomas; Giacinti.