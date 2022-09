Ecco i dettagli sulle infortunate rossonere in vista del match contro la Sampdoria

Saranno fuori dalle convocate di Ganz per il match tra Milan femminile e Sampdoria Guagni, Jonusaite, Rubio e Soffia.

La prima è ancora alle prese con la fascite plantare, Jonusaite non è ancora recuperata, Soffia ha subito un infortunio alla gamba e Rubio è out per la rottura del legamento crociato.