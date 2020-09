MN24 – Maldini e Massara arrivati in sede per ufficializzare Tonali VIDEO

Paolo Maldini e Frederic Massara sono giunti a Casa Milan per permettere a Tonali di firmare il contratto con i rossoneri

Paolo Maldini e Frederic Massara sono appena rientrati nella sede di via Aldo Rossi dopo aver assistito alla gara di Milanello tra Milan e Vicenza vinto 5-1 dai padroni di casa. La dirigenza ha raggiunto Sandro Tonali, arrivato diversi minuti fa, per definire una volta per tutti il passaggio dell’ex Brescia in rossonero.

Insieme ai due dirigenti è arrivato a Casa Milan anche Ivan Gazidis per manifestare anche la piena volontà della proprietà nell’investimento fatto per Sandro Tonali.