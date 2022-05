MN24 – Juventus Milan Femminile: Babb al posto di Giuliani, il motivo

È in corso il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan Femminile. Nell’11 titolare rossonero c’è Babb e non Giuliani, il motivo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non si tratta di una semplice scelta tecnica ma la numero 1 rossonera ha sentito fastidio pregresso alla caviglia, quindi in via precauzionale è stato scelto di lasciarla in panchina