MN24 - Infortunio Maignan: novità da Milanello pre Roma Milan

MN24 – Infortunio Maignan: importanti novità da Milanello nell’allenamento della vigilia di Roma Milan – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – Arrivano importanti novità dall’allenamento a Milanello alla vigilia della sfida tra Roma e Milan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Confermata la presenza in gruppo di #Maignan che aveva saltato Sassuolo Milan. Il portiere scalda i guanti verso #ASRACM pic.twitter.com/BTaeFtrnFe — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 17, 2024

Come appreso da Milannews24, Mike Maignan è in gruppo alla vigilia della sfida dopo che l’estremo difensore francese aveva saltato la sfida di campionato pareggiata in casa del Sassuolo.

