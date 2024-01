MN24 – Infortunio Florenzi: le ULTIME dall’allenamento sulle condizioni del terzino

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per preparare il match di campionato contro l’Udinese. Le condizioni di Florenzi dopo l’infortunio

Continua la preparazione del Milan in vista del match in campionato contro l’Udinese. In tal senso ecco le ultime da Milanello sulle condizioni di Florenzi dopo l’infortunio:

come raccolto dalla nostra redazione il terzino anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato.