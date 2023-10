MN24 – Borussia Dortmund Milan, rossoneri testano il campo: Pioli parla alla squadra – VIDEO

Domani sarà il grande giorno di Borussia Dortmund-Milan: i rossoneri stanno già testando il terreno di gioco del Signal Iduna Park

(Daniele Grassini inviato a Dortmund) – Dopo aver fatto il proprio arrivo a Dortmund per la sfida di domani contro il Borussia, il Milan di Stefano Pioli ha subito messo piede in campo al Signal Iduna Park, che sarà il teatro del match di domani.

Walkaround dei giocatori del #Milan al Signal Iduna Park 🔴⚫️ #BVBACM pic.twitter.com/Z7CiBZQQqR — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 3, 2023

Il tecnico dei rossoneri ha richiamato la squadra in cerchio per fare un discorso in vista del delicato match di Champions League.