MN24 – Allenamento Milan, c’è ANCHE Zeroli: chance di CONVOCAZIONE contro il Parma? Cosa filtra sulla decisione di Fonseca

Come appreso dalla nostra redazione di MilanNews24, nel corso dell’allenamento odierno a Milanello oltre a Francesco Camarda c’era anche Kevin Zeroli tra i calciatori aggregati dal Milan Futuro alla prima squadra.

Il capitano della seconda squadra rossonera è già sceso in campo per le prime due partite stagionali della squadra di Bonera contro Lecco e Novara. Non è da escludere però che Paulo Fonseca decida di convocare anche lui per la sfida di sabato contro il Parma, anche se nel reparto di centrocampo i rossoneri sono molto più coperti rispetto a quello avanzato (visto l’infortunio di Morata).