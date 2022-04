Mancano due giorni a Lazio Milan. Ecco le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic e Rebic in vista del match

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione lo svedese ha svolto una prima parte in gruppo per poi fare un lavoro atletico personalizzato. Il croato ha svolto invece l’allenamento in gruppo