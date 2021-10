Antonio Mirante non è stato convocato da Stefano Pioli per il match di questa sera tra Milan ed Hellas Verona

Antonio Mirante salta la sfida tra Milan ed Hellas Verona. L’ex portiere della Roma non è stato nemmeno convocato da Stefano Pioli per il match di San Siro. Un’assenza dovuta ad una non ottimale condizione fisica del giocatore, preso dalla lista degli svincolati pochi giorni fa.

LA LISTA DEI CONVOCATI