Miranda Milan già per gennaio? Si va verso una direzione precisa per quanto riguarda il terzino in forza al Betis

Il Milan continua a lavorare in maniera attiva sul mercato per cercare di assicurarsi Juan Miranda già a partire dalla prossima sessione di gennaio. È questo l’obiettivo del club.

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri vorrebbero avere già a partire dalle prossime settimane il vice Theo Hernandez in rosa senza aspettare il prossimo giugno. Un investimento a basso costo che il Milan ha messo in preventivo.