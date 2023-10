Miranda Milan: ecco quando Furlani tenterà il colpo! I dettagli. Scelto come vice Theo Hernandez, i rossoneri valutano l’ipotesi

Il Milan non si ferma sul mercato e continua a tenere viva la pista che porta a Juan Miranda, terzino del Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri starebbero pensando a lui per giugno (e non gennaio) per prenderlo a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scade a giugno 2024.

Furlani, però, ha pronta l’alternativa per il ruolo di vice Theo Hernandez: il 19enne del Boca Junior Valentin Barco. Dall’Argentina, però, riferiscono che sia già promesso sposo del Manchester City.