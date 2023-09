Miranda Milan: Furlani ci proverà in questa occasione! I dettagli. Scelto come vice Theo Hernandez, si attende la scadenza di contratto

Pioli ha fatto esordire contro il Verona il giovane Davide Bartesaghi, dimostrando la fiducia che ha nel ragazzo. Tuttavia, il Milan cerca un vice Theo Hernandez e ha puntato Juan Miranda del Betis Siviglia.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Furlani ha allacciato i rapporti con il club spagnolo già in estate. Il 23enne è in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 e i tentativi della squadra di Siviglia per il rinnovo sono stati vani. Tentativo del Milan che arriverà nella prossima annata.