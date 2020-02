Mirabelli è tornato a parlare del rinnovo di Donnarumma e del famosissimo rinnovo fatto assieme a Fassone

Ecco le parole di Mirabelli a calciotoday.it su Donnarumma, Raiola e Milan.

«Ibra ha dato qualcosa d’importante, anche ai giovani che un tempo vedevano Ibra forse solo nelle figurine. Non vorrei però che sia solo una soluzione momentanea. Il peso delle responsabilità non può andare tutto sulle spalle di un trentottenne. Io comunque non l’avrei preso. Donnarumma? Io e Fassone riuscimmo a rinnovargli il contratto e con un agente come Raiola non è mai semplice. Di questo ne ha beneficiato anche l’attuale proprietà. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto di Gigio»