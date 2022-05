Mirabelli critica la gestione di Kessie: «Con un giocatore così importante…». Le parole dell’ex ds rossonero

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, critica la società per la gestione contrattuale di Franck Kessie. Le sue parole a Calciomercato.it.

«Gli avevo già allungato il contratto come può testimoniare il suo agente Atangana. Con un giocatore così importante non puoi arrivare all’ultimo momento. Ma ognuno ha il suo modo di fare, non sai mai cosa c’è dietro.»

