Milito: «Inter in primissima fila per lo Scudetto. Milan? Squadra attrezzata»

Diego Milito ha elogiato il mercato dell’Inter nonostante le importanti cessioni, ma senza sottovalutare il Milan

Diego Milito ha elogiato il mercato nerazzurro nonostante le importanti cessioni. L’ex attaccante dell’Inter è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, nominando anche il Milan tra le squadre da tenere sott’occhio.

«Vedo l’Inter in primissima fila in campionato: lotterà per lo scudetto anche perché, nonostante le cessioni pesanti, per me si è rinforzata bene: vedo una squadra vera. Ci sono tante formazioni attrezzate, dal Milan alla Roma, senza tralasciare la Juve che si riprenderà, ma l’Inter è lì».

