Milinkovic Savic Milan, parla Lotito: «Al Hilal? Non ho ancora ricevuto i soldi»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato di Milinkovic Savic, ex obiettivo del Milan, ufficiale all’Al Hilal

Intervistato da Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha chiarito la situazione relativa a Sergej Milinkovic Savic: l’ex obiettivo del Milan è ufficiale all‘Al Hilal.

LE PAROLE –: «Milinkovic all’Al Hilal? Io non ho ancora ricevuto i soldi (la prima rata dei 40 milioni netti, ndr) e non concedo il transfer finché non li vedo».