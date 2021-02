Milanello, un centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo – FOTO

Milanello, una buona notizia per Stefano Pioli che dopo alcuni giorni di lavoro parziale in gruppo ha rivisto tra i suoi il centrocampista

Milanello, una buona notizia per Stefano Pioli che dopo alcuni giorni di lavoro parziale in gruppo ha rivisto tra i suoi il centrocampista Sandro Tonali tornato ormai pienamente a disposizione per la sfida di giovedì sera a Belgrado contro lo Stella Rossa.

Tonali potrebbe andare a comporre insieme a Krunic o Meité la coppia di centrocampisti che permetterà a Kessié e Bennacer di rifiatare in vista del derby di domenica.