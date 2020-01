Milanello, tattica e tecnica per la squadra in vista della Samp: il report

Penultimo giorno di lavoro in ottica Sampdoria, sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara, a Milanello. In gruppo, per il suo secondo allenamento in rossonero dopo l’amichevole contro la Rhodense, anche Zlatan Ibrahimović.

IL REPORT

Prima parte della sessione dedicata all’attivazione muscolare, svolta tra palestra e campo centrale, con una serie di torelli. Poi, spazio ad alcune esercitazioni tattiche seguite da una partitella su campo ridotto. Infine, prove sulle palle inattive e tiri in porta.

DOMENICA 5 GENNAIO

Per domenica 5 gennaio, alla vigilia di Milan-Sampdoria, a Milanello sono previste alla mattina la rifinitura e al pomeriggio, alle 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli.

Fonte: acmilan.com