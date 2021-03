Milanello, subito al lavoro verso Verona: il report di oggi

All’indomani della gara casalinga contro l’Udinese, il Milan si è ritrovato nel Centro Sportivo di Carnago per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare il via al primo allenamento in vista della trasferta di Verona, in programma domenica 7 marzo alle ore 15.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri; in campo i restanti componenti della rosa, che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso a seguire prima della consueta partitella che ha chiuso la sessione.

VENERDÌ 5 MARZO

Il programma di domani, venerdì 5 marzo, prevede un solo allenamento al mattino e il pranzo obbligatorio all’interno della struttura.

Fonte: acmilan.com