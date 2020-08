Milanello, sessione di rapidità e tecnica: il report di oggi

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista della sempre più vicina ripresa della nuova stagione 2020 2021

Allenamento pomeridiano per i rossoneri i quali, all’inizio di questa nuova settimana, si sono ritrovati a Milanello alle 15.00 per l’unica sessione prevista per la giornata odierna.

IL REPORT

Squadra in palestra per la prima fase dedicata all’attivazione muscolare per poi uscire in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, a effettuare un lavoro atletico focalizzato sulla rapidità utilizzando degli ostacoli bassi. Dopodiché, spazio a dei torelli a tema per cominciare a usare il pallone proseguendo con una serie di esercitazioni sul possesso palla e alcune partitelle a tema. Per concludere, come di consueto, il gruppo ha giocato una partita su campo ridotto.

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE

Per martedì 1° settembre, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento al mattino.

Fonte: acmilan.com