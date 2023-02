Milanello, domani allenamento in mattinata per il Milan

Sessione di allenamento quest’oggi per il Milan. La squadra si è ritrovata sotto gli ordini di Stefano Pioli in mattinata

Sessione di allenamento quest’oggi per il Milan. La squadra si è ritrovata sotto gli ordini di Stefano Pioli nella mattinata odierna per svolgere la sessione di rifinitura in vista del derby.

Domani il big match contro l’Inter a San Siro. Dopo il lavoro sul campo, Stefano Pioli parlerà alle 13:45 in conferenza stampa.