Rafael Leao è atteso questa mattina a Milanello dove si unirà al resto dei comapgni per il suo primo allenamento

Rafael Leao è atteso questa mattina a Milanello dove si unirà al resto dei comapgni per il suo primo allenamento.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport come gli altri nazionali, l’attaccante portoghese ha avuto qualche giorno di vacanza in più, ma ora è pronto per riunirsi al gruppo rossonero.