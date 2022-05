Milanello, le immagini della partitella contro la Primavera – FOTO

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per il consueto allenamento in vista del Verona. La squadra ha svolto una partitella con la Primavera

Thursday training with the Primavera 👊

🔙 @Florenzi is back with the lads 🔴⚫️#VeronaMilan #SempreMilan@BitMEX pic.twitter.com/NOM3EmLhtu

— AC Milan (@acmilan) May 5, 2022