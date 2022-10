Milanello, le immagini dell’allenamento odierno del Milan – FOTO

Dopo il giorno di riposo concesso da ieri da Pioli alla squadra, il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento vista Torino.

A good Thursday at the office 😉💪

Knuckling down ahead of #TorinoMilan 👊#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/BZ0sNmdfST

— AC Milan (@acmilan) October 27, 2022