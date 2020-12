Milanello, Ibra si allena coi compagni: oggi esami per Bennacer e Gabbia

Milanello, Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a Saelemaekers: esami strumentali per Bennacer e Gabbia

Oggi Ibrahimovic è tornato in gruppo a Milanello, per verificare se sarà disponibile mercoledì si dovrà attendere l’allenamento di domani. Nessun dubbio invece per Saelemaekers che è totalmente recuperato.

Bennacer e Gabbia nel pomeriggio faranno controlli strumentali, si temono infortuni di non facile risoluzione: per l’algerino si teme stiramento mentre per Gabbia da verificare che non ci siano implicazioni ai legamenti.