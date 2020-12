Saelemaekers torna a disposizione contro il Genoa: non sarà il solo

Saelemaekers torna a disposizione per la sfida di mercoledì in campionato al Marassi tra Milan e Genoa. Altri due possibili rientri

Alexis Saelemaekers era indisposto e dunque non convocato per la sfida di ieri a San Siro tra Milan e Parma, l’esterno belga sarà invece nuovamente nella lista dei disponibili per la gara in programma mercoledì prossimo al Marassi contro il Genoa.

Oltre a Saelemaekers i rossoneri sperano di poter contare mercoledì anche sull’apporto di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer che nei prossimi giorni verranno valutati dallo staff tecnico e medico.