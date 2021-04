Milanello, focus su tattica e possesso palla: il report di oggi

Proseguono gli allenamenti per i rossoneri in vista della prossima gara di campionato in programma domenica a San Siro contro il Genoa

Proseguono gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato domenica a San Siro contro il Genoa alle 12.30.

IL REPORT

Riscaldamento per iniziare, eseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte, con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Lavoro sul possesso per proseguire, prima di passare alla fase tattica prevista per oggi; a seguire di nuovo un focus sul possesso palla, con una serie di partitelle su campo ridotto, e sulla tecnica.

GIOVEDÌ 15 APRILE

Per domani il Mister ha concesso un giorno di riposo alla squadra, la ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì mattina.

Fonte: acmilan.com