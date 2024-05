Baiocchini in vista di Milan Cagliari: «Ci saranno dei ballottaggi con Chukwueze. Pioli potrebbe puntare su LUI». Le parole

Il giornalista Baiocchini ha fatto il punto da Milanello per quanto riguarda la situazione in casa Milan in vista del prossimo match.

PAROLE – «In questa stagione non ha trovato molto spazio Noah Okafor, è sembrato essere tenuto un po’ troppo ai margini di questa squadra. Ha giocato solo 288 minuti e solo una partita per tutti i 90 minuti, 2 su 10 da titolare. E’ vero che nella sua posizione c’è Leao, che è il più forte della squadra, ma il portoghese non sta benissimo fisicamente e quindi qualche chance in più lo svizzero l’avrebbe meritata. Per quanto riguarda la squadra, il Milan si è allenato questa mattina ma Loftus è ancora a parte perchè infortunato, ma ci saranno dei ballottaggi con Chukwueze, quindi si potrebbe rivedere ancora Pulisic trequartista. Rientra Kalulu, che aveva già giocato contro il Genoa e torna soprattutto da titolare capitan Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica prese nel derby».