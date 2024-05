Sarri Milan, il tecnico ANNUNCIA: «Ecco cosa cerco per il mio futuro, con QUELLE due squadre zero contatti»

Sarri-Milan, l’ex tecnico della Lazio è tornato a parlare del proprio futuro: il toscano è stato accostato anche ai rossoneri

Alla presentazione della 22esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”, Maurizio Sarri, tecnico accostato anche al Milan, ha parlato così del proprio futuro:

PAROLE – «Partecipo volentieri per il rapporto che ho con Giovanni. A me e lui è successa una cosa sana, abbiamo condiviso un’esperienza sportiva negativa e solitamente fra un tecnico e un ds in certe situazioni si creano discrepanze, invece noi siamo rimasti amici e quindi partecipo volentieri. Futuro? Dipende dalle opportunità che si verranno a creare, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlio di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere. Fiorentina? Diversi anni fa, nelle ultime sessioni di mercato assolutamente mai. L’unico modo per andare a Firenze sarebbe suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre. Io sono disponibile per tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno. Non sono alla ricerca di una squadra che faccia per forza la Champions, questi sono discorsi che mi interessano relativamente, sono discorsi mediatici ma a me interessano poco. Bologna? Sono discorsi che leggo sui giornali, non ho avuto nessun rapporto diretto col Bologna. Le 4 squadre con cui ho avuto rapporti diretti sono straniere. Qualcosa dalla Premier, qualcosa dalla Liga e qualcosa da altri campionati».