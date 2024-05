Calciomercato Milan, si cambia in difesa? Incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix: i DETTAGLI e cosa filtra per la prossima sessione

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan soprattutto legato al futuro dei difensori. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, questa mattina l’agente Gordon Stipic, che cura gli interessi di Thiaw e Lacroix, avrebbe incontrato il Milan in sede.

In questo momento l’agente si trova con il difensore rossonero in un noto hotel milanese per fare punto della situazione dopo gli apprezzamenti arrivati da mezza Europa. Lacroix, invece, era stato già accostato al Diavolo nella scorsa sessione di mercato e potrebbe essere un’opzione concreta per la prossima stagione.