Milan Youth League, il talento dell’Atletico: «Rossoneri squadra storica»

Salim El Jebari, giovane attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del prossimo impegno in Youth League contro il Milan

Il Milan Primavera si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid in UEFA Youth League. Nei Colchoneros ha parlato il giovane attaccante Salim El Jebari, in gol alla prima giornata contro il Porto. Le sue parole.

SUL MATCH – «Giochiamo contro una squadra storica come il Milan, la prendiamo come una bella esperienza che ci aiuterà nella nostra carriera sportiva. Siamo concentrati sul raggiungimento dei tre punti per poter andare lontano in questa competizione, che è bellissima. La squadra la affronta con grande entusiasmo. Veniamo da un periodo molto buono, da vittorie in campionato e diversi risultati. Pensiamo solo al Milan e ad ottenere un’ottima vittoria importante per noi.»

SUL MILAN – «L’unica cosa che si può dire del Milan è quello che tutti sanno: che è un grande club con giocatori molto bravi. Affronteremo questo match come una finale. È il nostro DNA. Saremo intensi in tutti i duelli e molto attenti ai calci piazzati perché tutto sarà importante per poter tornare a casa con i tre punti.»